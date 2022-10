Arbitre: Bonanno.

Carles jaunes: Colot.

Buts: Pirson (0-1, 16e), Colot (1-1, 36e), Capouet (2-1, 68e), D. Leyssens (3-1, 85e).

DINANT: Delaite, Veroven, Capouet, Loriers (57e Akandja), Taminiaux (80e Leemans), Colot, Herman, S. Leyssens (78e Benassy), Fontaine, Colin (64e D. Leyssens), Willot.

FERNELMONT: Vandenkerckove, Carpiaux, Lakhouil (60e G. Pirson), Preudhomme (87e Luxen), S. Pirson, Leblanc, Jacques (50e Sacré), Camara, Wauquaire, Collard, Kulkens.

Début de match très difficile pour les hommes de Maxime Laloux. Dès la 13e, Camara déborde et centre pour Pirson, qui ouvre le score pour ses couleurs. Il faut attendre la 18e pour voir Colot, lancé en profondeur, donner en retrait à S. Leyssens, qui place juste à côté. Ce n’est que partie remise, car à dix minutes de la pause, Colot, toujours lui, adresse une frappe croisée qui fait mouche.

Après une sérieuse remise en question durant la mi-temps, les Dinantais remontent avec beaucoup plus d’envie, comme l’explique leur T1. "Trop de mauvaises passes, un bloc trop bas, il fallait réagir. Nous l’avons très bien fait en seconde période. Les changements ont apporté ce qu’ils devaient".

À la 68e, S. Leyssens est au coup franc et Capouet à la réception pour faire 2-1. Alors que Fernelmont tente de réagir, c’est encore la Dinantaise qui, à cinq minutes du terme, tue tout suspense via D. Leyssens. Le coach visiteur, Benjamin Joine, se montrait déçu, mais tenait à féliciter ses joueurs. « Nous avons bien commencé le match, avec un superbe but à la clé. Leurs phases arrêtées nous ont fait mal, mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Je suis fier d’eux, ils ont donné le maximum durant toute la rencontre. »