Gembloux retrouve le succès, Namur intraitable

Une semaine après leur revers contre Beverlo, les Gembloutoises ont repris le chemin du succès, à Riemst (0-3). Le premier set fut le plus disputé, les joueuses de Janina Fedotova l’emportant 23-25. « On avait bien commencé, avant de perdre un peu pied en réception et de laisser filer huit ou neuf points, sans savoir changer de rotation », explique la coach des « Coutelières », qui vit ensuite ses ouailles retrouver leurs repères. Et notamment les deux sœurs Piraprez, très motivées face à leurs anciennes couleurs. « Madeline, notamment, a très bien joué au 4. J’ai aussi lancé les plus jeunes, comme Uliana Yastrub, notre jeune attaquante ukrainienne de 15 ans, la libero Léna Puissant et Lalou Gosset au centre. » Gembloux n’a laissé que 16 et 11 points à ses adversaires lors des deux autres sets. « On s’est aussi mieux trouvé au bloc. Ce n’est pas encore parfait, mais on est en progrès. »