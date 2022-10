St-Gérard 2 - Falisolle 0

Defoy et Libert ont inscrit les deux buts dans les deux premières minutes. La note aurait pu être bien plus lourde à la mi-temps, mais les visités galvaudaient tant et plus. Les Sambriens ne les ont pas beaucoup inquiétés à la reprise.

Clermont 1 - Tarcienne 8

Le premier acte était satisfaisant pour les visités, menés 1-2. Vandenbroucke avait ouvert les hostilités et un centre-tir de Duverger avait rétabli la parité. Juste avant le café, Tahir remettait les visiteurs en pole position. Ces derniers enclenchaient la seconde à la reprise, via Tahir, Beddar, Lefevre, Vandenbroucke, Horé et Sauvage.

Gimnée 3 - Et. Tamines 5

Les Sambriens se détachaient sur des buts de Sacré et Gilbert. Les "Mauves" reprenaient espoir via L. Hubert. Avant la mi-temps, De Clunder réalisait le break. Les visités ne voulaient lâcher prise et revenaient par M. Hubert. Les Rouge et Noir repartaient ensuite sur des buts de J. Sacré et M. Sacré. M. Hubert figeait le marquoir à la 90e.

Ham B 2 - Fraire 3

Un premier acte assez équilibré attendait la 28e et un but réussi par O. Yilmaz pour voir Fraire se détacher. Les "Balouches" revenaient sur penalty de Nenin. Une nouvelle accélération visiteuse était concrétisée par O. Yilmaz et Callaerts. Le but sur penalty, dans les arrêts de jeu, de Van Ydegem ne permettait pas aux Sambriens d’arracher le nul.

Surice B 3 - Thy 1

Les "Fromagers" continuent sur leur bonne lancée, alors que les "Métallos" restent à la dérive. Malinovski, Leurquin et Couteau avaient mis les Rouge et Noir sur du velours au premier acte. Repus, ils n’essayèrent guère d’alimenter à tout prix le marquoir et les visiteurs purent en profiter pour sauver l’honneur par Benedini.

Lesve-Arbre 9 - Somzée 1

L’autoritaire leader ne change pas son fusil d’épaule et a une nouvelle fois déroulé. Delcourt (5), Marlier, Bodart et Neuville ont été ses artilleurs. Les visiteurs sont toutefois parvenus à sauver l’honneur.

Philippeville 6 - Olloy 2

Les "Étoilés" font monter la note à 5-0 par Clooters (2), Lempereur (2) et Castermant. Olloy réduit à 5-1 via Steinier, avant que Lempereur ne signe le 6e. Steinier fixe le score à la 86e.