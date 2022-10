Et de trois pour Gembloux

GEMBLOUX: Ponsard 12 (4x3), Reconnu 13 (2x3), Vandewalle 9 (1x3), D.Marchal 8, Y.Marchal 13 (2x3), Deblire 18 (1x3), Saillez 2, Lox 3, Piret 2, Mestrez 4.

Après trois minutes prometteuses (8-2), Gembloux se montre trop laxiste en défense et le score s’inverse pour passer à 12-14 à la 7' puis 19-23 à la 10e. Les Liégeois sont en confiance et font la course en tête mais l’efficacité à distance de Ponsard et la fougue de Y. Marchal limitent les dégâts: 40-41 à la pause. Les Namurois égalisent rapidement (43-43 à la 21e) mais ce n’est qu’en fin de quart-temps que Vandewalle et D. Marchal réussissent à creuser un petit écart: 60-54 à la 30e. A la 33e après deux bombes de Ponsard on pense Gembloux à l’abri (69-54) mais les Liégeois sèment le doute jusqu’au bout…

Braine 78 – Profondeville 70

17-25, 24-10, 21-16, 16-19.

PROFONDEVILLE: Degey 20, Gruslin 10, Herquin 1, Garot 12 (3x3), Tillieux 8, Despeghel 6, Guns 11, Tintillier.

"Il y avait de la place pour la victoire mais le manque de rotations face à un tel adversaire nous a coûté cher", constate le coach namurois Thomas Dustin. Les Profondevillois entament pourtant très bien ce match pour mener 17-25 à la 10e. La dépense d’énergie est déjà conséquente et les premiers changements déstabilisent le jeu des visiteurs qui accusent le coup avec un 24-10 dans le second quart: 41-35. A la reprise les Brainois continuent de dominer les échanges et prennent jusqu’à 17 points d’avance. Certes les Namurois ont la bonne réaction mais ne peuvent résorber l’entièreté de leur retard: 78-70.