Encore un peu juste

Privé de Mommer ainsi que de Depouhon et Thiry, c’est donc sans ses véritables pivots que Belgrade se présente sur le parquet de Louvain. Les premiers échanges sont équilibrés mais ce sont malgré tout les visités qui prennent les devants pour mener 16-14 au terme du premier quart-temps. Le second quart-temps est à l’image du premier et les Belgradois ne réussissent qu’à s’accrocher, notamment grâce une fois de plus aux points de Hucorne, concédant 9 points de retard à la pause : 35-26. Ce n’est qu’après la pause que les Namurois parviennent enfin à hausser leur niveau pour revenir dans le sillage de leurs hôtes et finalement émarger à la 30e : 45-47. Forts de ce retour, les visiteurs continuent sur leur lancée pour mener de 5 points à 3 minutes du coup de sifflet final. Deux paniers ratés et autant réussis par l’adversaire et les deux équipes se retrouvent à égalité à la 38e (65-65). Belgrade gère à nouveau très mal les dernières secondes et ce malgré un dernier temps mort demandé par Didier Thémans qui voit son équipe concéder une défaite une fois de plus évitable : 69-65.