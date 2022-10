Coupe de Province: Biesme et Grand-Leez se retrouvent déjà

Le CP Namur procédera au tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe le 12 décembre à Malonne. D’ici là, les rescapés devront passer par un quatrième tour, appelé tour d’alignement. L’explication est simple, au terme des trois premiers tours, 30 équipes seulement se sont qualifiées. Il en manque donc deux pour programmer de « vraies » seizièmes de finale. Ce tour d’alignement se disputera le samedi 26 novembre (20 h), week-end laissé libre en raison du match de coupe du Monde Belgique-Maroc (sans éclairage, Haversin et Achêne doivent trouver une solution, l’ACFF interdit les matches le dimanche 27 entre 12h et 17 h). Bye, Meux B et Flavion sont déjà qualifiés. Quatorze autres équipes les rejoindront. Mais un des deux finalistes de la précédente édition passera à la trappe avec un certain Biesme-Grand-Leez dès ce 4e tour.