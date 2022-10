CINEY: C. Beguin 10 (2x3), Kurbali 4, O. Beguin, Laloux 5, Lichtherte 2, Bouqué 13, Legros 9 (1x3), Dachelet 8, Capelle 2, Vandesteene 26 (5x3), Materne 2.

BONINNE: Libertiaux, P. Delveaux 17 (1x3), Noël 4, Gilson 12, Houthuys 2, C. Delveaux, Germiat 10 (2x3), Gautier 2, Baijot 10 (1x3), Virlée 2, Naveau 6.

Face à la belle réussite cinacienne, Boninne s’incline sans avoir pu suivre la cadence. Les débuts sont pourtant équilibrés: Ciney déjoue la zone visiteuse en trouvant les espaces pendant que l’ex-Bleue, Pauline Delveaux, alterne le tir et les infiltrations dans la raquette (13-10, 5e). Vandesteene entre ensuite en piste et dégaine sans tarder (19-11, 7e). Les Boninnoises, permissives en défense, décident d’agresser le porteur de balle et grappillent alors leur retard. C’est 22-19 à la 10e.

Dans le deuxième quart, Boninne souffle le chaud et le froid. D’une part, en attaquant l’anneau à bon escient et, d’autre part, en forçant ou précipitant ses actions. Tout profit pour Ciney qui, toujours sous l’appui de Vandesteene, punit la zone à distance et accroît ainsi son avance: 40-32 au repos.

À la reprise, Ciney, entreprenant et précis à la fois, inflige un 7-0 d'emblée, pour même passer à +20 au milieu du quart. Néanmoins, les promues boninnoises ne baissent pas tête et se remobilisent afin de montrer une belle réaction offensive. 57-44 à la 30e. Elles restent dans le match mais n’auront pas la possibilité d’inquiéter outre mesure des Cinaciennes toujours autant adroites. Ces dernières offrent même quelques combinaisons dans la raquette pour conclure ce derby.

"La réussite offensive a fait la différence, confirme le coach boninnois d’un soir, Jérôme Joannès. Quand on revenait au score, Ciney repartait via son adresse extérieure. Je n’ai rien à reprocher aux filles, elles ont réalisé un match plein et ont affiché de la combativité. Ce type de rencontre permet d’acquérir de l’expérience." "C’est le premier match au cours duquel nous marquons autant, se réjouit l’ailière, Fannie Vandesteene. Certes, la réussite extérieure a été un facteur important, notamment sur cette zone mais nous avons aussi tué le match à la reprise, car nous avons fatigué Boninne en première période. Cette fatigue l’a poussé à commettre des erreurs."