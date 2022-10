Les débats s’animaient dès la reprise et Étienne égalisait rapidement. Mieux, pour les visiteurs, Legardeur profitait d’une erreur pour signer le 1-2. Après une latte de Caronne, Legardeur faisait le break. Le but de Condé, dans les arrêts de jeu, était insuffisant pour les hommes de David Brasselet.

Leuze B 1 - Gesves B 3

Même sucess story pour les Gesvois, qui en profitent pour s’emparer de la 2e place. Dès la 6e, Stock avait montré la voie à suivre. À la 41e, Mboullabou creusait l’écart, avant de récidiver à la 55e. Le but de Meyer ne perturbait pas les hommes de Serge Jassogne.

Andoy 6 - Boninne B 1

Les Sang et Or ont signé leur 5e match sans défaite. Le premier acte fut un peu plus ardu pour les protégés de Philippe Thirion. À la 34e, Heynen ouvrait la marque. Avant le café, Barry remettait les équipes à égalité. La seconde période était exclusivement namuroise, avec des buts de Mboullabou (3), Albarawi et Djibril.

Fernelmont 4-Eghezée 2

Les visiteurs connaissent une baisse de régime et les troupes de l’ex-Sang et Marine, Anthony Ronvaux, en ont profité pour s’emparer du derby. Calvi et Paradis les mettaient devant après 15 minutes. La réduction du score via Jaumotte rendait espoir aux visiteurs. De courte durée, car un doublé de Philippart rétablissait une belle distance, que le but de T. Demaerschalk ne parvenait qu’à réduire.

Taviers B - Petit-Waret 2

Personne n’était satisfait. Ni les Taviétois qui, malgré des buts de Paris et Marchal au premier acte, n’avaient pu empêcher le retour des "Biwacks", via Libois et Pierre. Tout comme ceux-ci, pour n’avoir pu développer leur beau jeu habituel.

Namêche 1 - Schaltin 7

Sans faire de bruit, les jeunes "Mauves" continuent leurs bons débuts. Ils ne menaient que 0-1 à la mi-temps, via un but de Leclerc à la 25e. Weibel, Macors (2) et Legros empilaient les buts à la reprise. À la 82e, Tonlu sauvait l’honneur. Weibel signait le score final à la 86e.

Naninne B 2 - Yvoir 2

Score logique, avec deux périodes équilibrées. À la 5e, le "Mauve" Debischop trouvait l’objectif. À la 38e, Wattlet égalisait, avant que Jacquet n’inscrive le 2-1 à la 44e. Les Mosans poussaient pour revenir et y parvenaient à la 85e, par Keye. À noter que le Naninnois Lefèvre a loupé un penalty à la 71e.

Ohey B 4 - Mazy 1

Les "Marbriers" continuent leur surplace. Reid avait mis les Oheytois devant en scorant contre son camp. Boutte loupait ensuite l’égalisation. Les Standardmen se détachaient au second acte via Simon, Herbecq et Gos. À la 86e, Horta sauvait l’honneur.