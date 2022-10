Biesme revit, Meux B s’enlise

Cartes jaunes: Lotte, François, Toussaint, Roldan-Simon.

Cartes rouges: Van Vyve (19e), Depamelaere (39e).

Buts: Roldan-Simon (0-1, 5e), François (1-1, 28e), Lotte (2-1, 79e).

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois (85e Lisot), Mollet, Fabris, Nitelet (66e Chamka), Lotte (81e Dechamps), Graulus, Blanchard, Depamelaere, François (69e Digiugno).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Chauviaux, Delcorps, Jaspard, Dhyne (73e Rouffignon), Bajraktari, Mazy, Delvaux (86e Diallo), Toussaint, Roldan-Simon.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard. Sur le premier corner de la rencontre, Roldan-Simon surgissait pour ouvrir le score. Un quart d’heure plus tard, le déroutant Graulus prenait de vitesse Van Vyve, qui essuyait malencontreusement ses crampons sur la cheville du jeune Biesmois, Meux était à 10. En supériorité numérique, Biesme poussait et égalisait sur corner, via François, esseulé au premier poteau. À la 39e, Depamelaere pensait sauver un tir meuti en le déviant sur la barre, mais l’arbitre voyait une main et sifflait penalty. La peine était double, puisqu’il était également exclu. Jacquet lui faisait justice: il choisissait le bon côté et arrêtait le penalty de Chauviaux. Après le repos, quelques occasions sortaient de chaque côté, mais c’est Biesme qui concrétisait. Sur un centre de Graulus, Lotte envoyait une frappe dans le plafond et offrait ainsi la victoire à son équipe. Trois points qui font du bien à Jacquet et son équipe. "On en a besoin pour rattraper le retard, même si la manière n’y était pas vraiment." Un match qui a basculé du mauvais côté pour Toussaint. "Il ne nous a pas manqué grand-chose."