Beauraing renoue avec la victoire

Cartes jaunes: Leclercq, Tricnaux, Pellegrino, Dardenne.

But: T. De Becker (1-0, 65e).

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard (72e Mont), L. De Becker (92e Dumont), T. De Becker, Cordioli (82e Auspert), Ansiaux (72e Fallon), Suray, Broyer, N. Dasty, Dardenne.

HAVERSIN: Gérard, Galer (46e Pellegrino), Gonset, Michel, Tricnaux, Solot, Tchérépachin (58e Grandjean), Sibilano, Mohimont, Leclercq (72e Thonon), Struvay.

Après un début de match peu rythmé de la part de deux équipes, Ansiaux alerte le premier Gérard. Beauraing ne profite pas de sa possession de balle, tandis que Haversin ne se crée pas une seule occasion dans ce premier acte. La plus grosse opportunité est à mettre à l’actif de Cordioli, qui trouve le cadre. Le début de la seconde période est du même acabit et on sent les Beaurinois proches de faire sauter le verrou. Cordioli, de la tête, pousse Gérard à la parade. "Si j’avais été en réussite, nous aurions pu nous mettre à l’abri plus rapidement", disait après coup l’attaquant.

Ansiaux bute de nouveau sur le portier visiteur, qui retarde l’échéance. La délivrance survient à la 65e, par T. De Becker, qui glisse le ballon à côté de Gérard, après un beau mouvement amorcé par Ansiaux. Haversin ne parvient pas à inverser la tendance en fin de match et rentre une nouvelle fois bredouille .

"Les semaines se suivent et se ressemblent. Nous pensions que Beauraing était à notre portée et nous voulions gagner ce match. Mais on n’a jamais vu le vrai Haversin dans cette rencontre. Il faut se remettre en question au plus vite", regrettait le capitaine Mohimont.

Son homologue Julien Cordioli était satisfait. "C’est une victoire logique, qui nous permet de recoller à la colonne de gauche. C’est de bon augure."

Léonard succède à Barbier

Le comité beaurinois n’a pas traîné pour trouver un remplaçant à Alain Barbier, remercié fin de semaine. Et c’est un ancien de la maison qui a été désigné: Christian Léonard. Ce dernier avait souhaité faire un pas de côté au terme de la saison 2018-2019, laissant son adjoint de l’époque, Olivier Baudelet, prendre la relève. Le voici donc de retour aux affaires beaurinoises.