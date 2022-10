"En très bonne entente et de commun accord, la direction et le T1 Olivier Defresne ont décidé de mettre fin à leur collaboration, en raison d’un écart grandissant quant aux ambitions et à l’objectif de la saison. Nous remercions chaleureusement Olivier pour le travail effectué, tout particulièrement pour le beau titre de champion ramené la saison dernière", pouvait-on ainsi lire ce matin sur les réseaux sociaux de l’Union Namur.

Olivier Defresne, qui prestait une dernière fois ce dimanche, n’a pas quitté les Merles sur une victoire. Ceux-ci se sont inclinés 2-1 à Ganshoren, confirmant ainsi que les rencontres du dimanche ne leur réussissent pas, après les défaites dominicales contre Binche et Verlaine. Il faut dire aussi que la séparation avec le coach, annoncée quelques heures avant le match, n’était pas de nature à offrir aux Namurois la meilleure des préparations. L’Union occupe la 12e place, avec 9 points sur 21.