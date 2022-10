Grâce à ce plantureux succès, les leaders poursuivent leur sans-faute. Angeli et Haquenne trouvaient la faille avant le repos.

Melon relançait le suspense dès la reprise. Le match restait indécis. De Ville et Ch. Vanderest faisaient monter la pression (3-2). Malgré une infériorité numérique consécutive à l’exclusion (carte rouge) de Vanhoutte, les visités creusaient l’écart via Baelden, Angeli et Verspreet.

Couvin 3 - Philippeville 4

Les Fagnards tenaient les trois points jusqu’à deux minutes du terme.

Moment choisi par Piret et Delaire pour planter deux banderilles. Magassouba et Goossens avaient permis aux leurs de virer en tête au repos. Refrégier avait égalisé sur corner. Après l’égalisation de Hins, Ciftci avait converti un penalty.

Frontières 0 – Dinant 5

En forme olympique depuis plusieurs semaines, les Copères viraient confortablement en tête au repos grâce à Polomé (0-2, le second sur penalty) et à Bonjean (0-3).

La seconde période était du même acabit. Léonard et Delveaux donnaient au score des allures de forfait. Bien que blessé aux adducteurs, Mery Genon a défendu les buts visités.

Hastière 2 – Beauraing 0

Le choc du bas de classement est revenu à des Houyetois qui ont empoché trois points très précieux dans la course au maintien. Grâce, entre autres, à Hulin de la tête et à De Rycke, bien servi par Loviny.

Somzée 4 – Houyet 0

Malgré quelques occasions somzéennes, le score restait vierge au repos. Belle déflorait la marque en début de seconde période.

Dans les dix dernières minutes, Bocart, auteur d’un doublé, et Belle corsaient l’addition.

"Il n’y a pas eu photo, surtout en seconde période", analysait le T1 visité, Frédéric Belle, qui a aligné deux joueurs de 16 ans, Y. Hammoud et A. Quertain.

Bièvre 2 – Pesche B 2

Les Poires prenaient un départ de rêve grâce à Draise et De Roeck.

Le dos au mur, les "Castors" arrachaient le partage via Mullens et Jacquemart.

Ardennaise 2 - Vencimont 2

Les Ardennais ont arraché leur premier point de la saison, face à l’un des favoris pour le titre.

Les Vencimontois pensaient-ils la partie gagnée après le doublé de Dion ? Duret et Doyen (2-2) leur donnaient un coup sur la tête.

"La chance a-t-elle enfin tourné ?", s’interrogeait le coach visité, Christian Lheureux.

Rienne 0 – Biesme B 3

Les Biesmois ont évité l’écueil riennois grâce, entre autres, aux buts de Lambot, Wauthy et Vigani.

« J’ai été contraint d’arbitrer », précisait le coach visiteur, Denis Degueldre.