Un Loyers 5 étoiles en première mi-temps pour écarter Chevetogne

Les "Bleus" commencent sur une bonne dynamique alors que les visiteurs peinent à suivre le rythme. "Elle est longue" entend-on à propos de la première rentrée en touche de Richir, mal sortie par la défense – pourtant prévenue – et arrive dans les pieds de Boutgmi qui envoie le ballon au fond des filets via la barre transversale. La deuxième longue touche du capitaine loyersois arrive devant Mathy qui n’a plus qu’à finir. Après un but annulé de Pierard pour hors-jeu, Richir alourdit le score en coupant au premier poteau un corner bien tiré. Boutgmi remet le couvert en fin de première après un bon travail de De Fraipont.