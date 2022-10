Arbitre: Deremince.

Cartes jaunes: Nzinga, Demoulin, Martin, Pairon, Vanderreycken, Kosova, Legros, Kouadio.

Cartes rouges: Mpia Massa (61e), Sulejman (2 j, 89e).

Buts: Jonckers (0-1 et 0-2, 10e et 12e), Nijskens (1-2, 32e), Kouadio (2-2, 70e), Pairon (2-3, 83e), Avci (2-4, 89e).

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Nijskens (78e, Pingaut), Warzée, Kouadio, Kleinkenberg (74e, Chenon), Evrard, Bukran, Henrot, Vestens, Kosova.

ARQUET: Gillet, Vanderreycken, Martin, Jonckers (87e, Lecomte), Fischer, Pairon, Demoulin (67e, Gengler), Nzinga (72e, Avci), Mpia Massa, J. Mathieu, Verdel.

Dès l’entame du match les visités sont pris à la gorge ce qui se traduit par deux buts de l’inévitable Jonckers (0-2, 12e). Par la suite la tendance s’inverse, les cartes commencent à tomber et c’est logiquement 1-2 au repos via Nijskens. "Au début, on a trop respecté notre adversaire" regrette Damien Trimboli.

Si Arquet semble bien en jambes à la reprise, il perd Mpia qui écope d’un carton rouge (un peu trop sévère). Les "Bleus" subissent alors la loi des gars de la plaine d’Hubinne qui égalisent à la 70e par Kouadio (2-2, 70e). Si le Condrusien accentue sa domination et se crée des occasions, Arquet ne plie point et va émerger en fin de rencontre par "Super" Pairon et Avci, ce dernier étant l’auteur d’une entrée au jeu très remarquée.

Le Condrusien a laissé passer sa chance, et Arquet s’est montré patient, nullement défaitiste malgré les circonstances, et efficace à la relance. « On a manqué de maîtrise et d’intelligence à plusieurs moments de la partie », peste Damien Trimboli. « Si on s’est montré trop facile à 0-2 et que le Condrusien a eu du mérite, nous avons pu réagir malgré notre infériorité numérique, constate Denis Sulejman. Je ne vais parler de l’arbitre mais plutôt de l’excellente réaction de mes joueurs. Il y a eu trop de cartes... "