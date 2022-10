Ciney commence bien son match et mène 2-0 après 25 minutes grâce à Arnauts et Jottard. Les Condrusiens réduisent le score dans la foulée par Vestens. Godefroid fait 3-1 et Arnauts s’offre un doublé 5 minutes après. Defays signe le 4-2 avant le repos. Au retour des vestiaires, les visiteurs poussent pour revenir au score et réussissent à la 60e par Lecomte. Pleugers égalise dans le temps additionnel sur penalty.

Faulx 2 – Miécret 3

La première mi-temps est à l’avantage de Miécret. Pourtant, c’est Faulx qui débloque le marquoir par Warnon à la 40e. Taton égalise avant la mi-temps. Soufnenguel remet Faulx aux commandes 15 minutes après la pause. Vierdeels s’offre un doublé en fin de rencontre et les 3 points aux siens.

Sinsin 0 – 2 Ohey

Dans un match équilibré, Depas convertit un penalty à la 30e. Sinsin se crée des occasions mais loupe le coche et Ohey se met à l’abri sur une erreur défensive qui profite à Collard.

Bioul B 2 – Union Dinantaise B 2

Bioul commence mal son match et Hengen en profite pour signer le 0-1 au quart d’heure. Les visités se reprennent et Paparo égalise sur penalty avant de prendre l’avantage par Léonard. En 2e période, Dinant est réduit à 9 mais Bioul manque les occasions de tuer le match. Fastrez permet aux siens d’arracher le nul en fin de rencontre.

Boninne 2 – Bois-de-Villers 1

Boninne marque après 15 secondes par Hock. Bois-de-Villers ne se laisse pas abattre et égalise 20 minutes plus tard grâce à Lemoine. En 2e période, les visités reprennent les commandes, de nouveau par Hock. Bois-de-Villers essaye à d’égaliser mais le score ne changera plus dans un match marqué par l’excellent arbitrage de Mr Defever.

Denée 0 – Loyers B 5

Malgré la nette victoire, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir le premier but, par Longin. Bodart enfonce le clou dans la foulée. Dans le 2e acte, Flamant fait le break à la 62e. Longin s’offre un doublé juste après. Hontoir fait passer la marque à 0-5 à 5 minutes du coup de sifflet final.

Achêne 0 – Assesse B 2

Malgré un terrain compliqué, les deux équipes se procurent plusieurs occasions mais aucune d’elles n’arrive à concrétiser. Assesse ouvre le compteur à la 25e sur un coup franc de Noirhomme. Le score reste inchangé jusqu’à la 2e mi-temps. Achêne revient des vestiaires avec de nouvelles intentions offensives mais ne parvient pas à égaliser. Les visiteurs se mettent à l’abri à la 75e sur un penalty provoqué par Delcourt et converti par Noirhomme.