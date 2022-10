Les Gesvois débutent pied au plancher et à la 11e, Quevrin trouve l’ouverture. La joie est de courte durée dans le camp local car à la 22e, Helson remet les pendules à l’heure. On rejoue depuis cinq minutes au second acte quand Quevrin rend l’avance à ses couleurs. Mais dans la foulée, Dunesme rétablit la parité.

Les Gesvois repartent à l’offensive et à l’heure, Agnelli replace les siens au commandement. Six minutes plus tard, Nicolas creuse l’écart. Bioul n’abdique pas et dans les arrêts de jeu, Lincé relance le suspense mais en vain.

Pesche 2 – Gedinne 3

Les Fagnards ont mené la vie dure au leader. Les Ardennais débutent cependant pied au plancher et à la 5e, Catoul, bien lancé en profondeur, trompe le gardien local. À cinq minutes du repos, Durieux profite d’un cafouillage pour rétablir la parité. À la 70e, Durieux renverse la vapeur. Les Gedinnois mettent toutes voiles dehors et à la 75e, Pisvin dévie victorieusement de la tête un corner avant d’offrir les trois points à la 85e.

Havelange 4 - Molignée 1

Les Mauves mettent la pression mais doivent attendre la 30e pour Koné ouvrir le score. À la reprise, Molignée rétablit la parité via Debuisson. Les Havelangeois haussent alors le ton et Koné rend l’avance aux visités sur coup franc avant de réaliser un doublé.

Anhée 2 – Surice 1

Dès la première minute, Anhée hérite d’un penalty pour une faute sur Nama. Virgil Dubois le convertit.

Les Fromagers relèvent la tête et à 17e, Mattéo Sacré remet les pendules à l’heure. Au second acte, les Mosans mettent la pression et à la 70e, De Maglie, qui vient de monter au jeu, offre les 3 points aux Orangés.

Schaltin 2 – Petigny 3

Les Leus prennent l’ascendant et Maistriaux trouve la faille dans la défense locale. Les Mauves répliquent via Berny qui égalise à la 32e. Zamperetti sur coup franc rend l’avance aux Couvinois mais à quatre minutes du repos, Bridoux rétablit la parité. Après la pause, les coalisés maintiennent la pression et à l’heure, Zamperetti sur un nouveau coup franc offre un précieux succès à ses couleurs.

Tarcienne 3 - Pondrôme 1

Après un round d’observation, Pondrôme prend les commandes via Rochette. Tarcienne réplique et à la 40e, Deghorain égalise sur coup franc. A la reprise, les Tarciennois insistent et à la 65e, Deghorain, sur penalty renverse la vapeur. À la 85e, Nkoué consolide le succès des Mauves.

Assesse 2 – Onhaye B 2

Après un début équilibré, Onhaye trouve l’ouverture à la 26e par Arthur Bodart. Quatre minutes plus tard, Labar, sur penalty égalise.

À la 83e, Augustin Bodart rend l’avance aux Walhérois mais dans la foulée, Vansteenwinkel arrache le partage.

Flavion B 2 – Rochefort B 7

Les Rochefortois s’installent dans le camp local et s’envolent à 0-3, sur des réalisations de Mahin, Wauthy et Collin. Ruyssen réduit l’écart mais Wauthy rétablit les distances avant le repos. Au second acte, Rochefort accentue l’écart par Wauthy, Collin et Libert sur penalty. Latini plante le deuxième but local.