Robert déflorait la marque sur coup franc. Dès la reprise, Salihu égalisait, lui aussi sur coup franc. Monté au jeu à la place de Leocata, E. Diz Villanueva rendait l’avance aux siens (2-1), avant que Tonneau, à peine monté au jeu, ne provoque l’autogoal de Bounajah (3-1). Fall relançait le suspense dans les dernières secondes.

Petit-Waret 2 – Rhisnes 4

Menés 1-0 via un but de G. Demaerschalk, les Rhisnos égalisaient à l’approche du repos, par Ancion, avant de passer devant en seconde période via Reins et G. Allard. Si Doupagne relançait le suspense sur penalty, Dehaye fixait les chiffres dans les derniers instants.

Aische B 3 – Sauvenière 2

Lambermont, Dury et Ferrante plaçaient les Aischois sur du velours. L’inévitable De Groote stoppait l’hémorragie à l’approche du repos, sur penalty. En seconde période, Boigelot relançait le suspense. Mais l’exclusion (2 jaunes) de Guillaume sonnait le glas des espoirs wawas. "Le futur entraîneur sera désigné cette semaine. Le duo Sidi Oudaa – Frédéric Stenuit pourrait prolonger jusqu’au terme de la saison. J’ai beaucoup apprécié leur discours d’avant-match", précisait le président de Sauvenière, Patrick Daiche.

Eghezée 2 – Ligny 1

Mis sur orbite par B. Adam, les "Grognards" pensaient-ils la rencontre jouée ? Thierens et Poskin inversaient la tendance. En début de seconde période, B. Adam manquait la conversion d’un penalty consécutif à une faute sur Mascaux. Les Sambriens se heurtaient ensuite aux contres visités.

Profondeville 1 – FCO Namur 1

Aliberto trouvait la faille à la 43e (0-1). Peu après la reprise, Militello égalisait sur coup franc. Le score n’évoluait plus, malgré des occasions de part et d’autre. En fin de match, l’Olympien Fabris recevait deux cartes jaunes coup sur coup.

Wépion 3 – Bossière 1

Guenegand et "JB" Marion offraient une avance réduite par Reda, sur corner. Marion fixait les chiffres au terme d’une seconde période maîtrisée par les Fraisiers.

Grand-Leez B 1 – Naninne 2

Troisième revers consécutif pour des Gembloutois, menés 0-2 sur des réalisations de Hannecart. Depireux relançait le suspense après la reprise.

J. Tamines B 3 – Malonne 2

Premier succès taminois, grâce, entre autres, à des buts de Belic (2) et Voussure. Craps (1-1) et Hennaux (1-2) avaient renversé la vapeur.