Arbitre: Michelin.

Cartes jaunes: Wauquaire, Autequitte, Legrand, Francotte, F. Fromont, Devigne, Hody.

Buts: Lengelé (1-0, 1re et 3-1, 65e), F. Fromont (2-0, 55e), Francotte (2-1, pen. 62e).

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Jorand, Delvigne, L. Fromont (90e+3, Kempeneers), F. Fromont (87e Verstraete), Autequitte, Lengelé, Boujabout.

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin (88e Van Bets), Grégoire (82e Kindermans), Wauquaire, Trigaux (74e Gilissen), Ligot, Boigelot, Francotte, Devigne, Barry (55e Boreux).

La rencontre est vite lancée puisque Lengelé trouve l’ouverture après 45 secondes de jeu. "Suite à un centre de Lukas (Fromont), je me retrouve au second poteau et, du plat du pied, j’ouvre le score", précisait le médian jemeppois. La suite des débats est dominée par les "Verts" qui, à la 18e, manquent de réussite puisque Ligot trouve le poteau. Et c’est déjà tout pour ce premier acte (1-0).

À la reprise, les esprits s’échauffent et il faut que M. Michelin aille à la poche à plusieurs reprises, pour (tenter) de calmer les acteurs. À la 55e, un débordement de L. Fromont, suivi d’un centre pour son frère Florian, permet à ce dernier de crucifier Legrand (2-0). On croit la rencontre pliée, mais à la 62e, Boujabout commet l’irréparable sur Francotte, qui se fait justice (2-1).

« Après avoir pris un but trop rapidement et un deuxième en contre, nous nous sommes relancés avec le penalty que j’ai transformé, analysait l’ex-Spirou. Mais nos inattentions derrière nous ont coûté cher. » En effet, peu après, un coup franc d’Autequitte est renvoyé par la défense visiteuse. Lengelé est au second ballon et, d’une demi-volée, place calmement dans le filet opposé. « J’ai pris le temps de laisser retomber le cuir, avant de tenter victorieusement ma chance », avouait le médian visité, fixant ainsi le score de ce choc au sommet.