Onhaye: 3e succès de rang, 3 buts et un bijou signé « Lambi » (photos)

Au classement, la machine de Lionel Brouwaeys est bien rodée également: les "Rouges" occupent désormais seuls la première place de la D3A ACFF, devant Saint-Symphorien et Manage.

« On prend notre chance »

Delplank, Guerri, Lizen, Lambert: le nombre d’Onhaytois pouvant postuler au "top buts" ne cesse de croître. "On n’hésite pas à prendre notre chance, confiait" Lambi ", chambré par ses équipiers. Ils disent que j’ai eu de la chance, mais je voulais la mettre là. Et, même si la balle n’était pas rentrée, cela aurait pu créer une situation dangereuse. Max a mis la même, après. Puis, on a bien géré."

« C’était le plan de jeu »

« On a défendu et attaqué en bloc, en commettant moins d’erreurs et en maîtrisant bien les espaces. À 2-0, on a laissé la balle à Braine, c’était le plan de jeu, expliquait encore Lionel Brouwaeys. Physiquement, on est bien et la concurrence est là. Cela fait des déçus, c’est sûr. Mais il faudra performer pour rester dans l’équipe. »