BF Dinant 3 – Ramillies 6

"C’est notre faute. Nous avons commis trop d’erreurs alors que nous avions tout en main", regrettait le T1 local Olivier Baudelet.

Les Copères ont mené 2-0 et 3-1. Le repos était atteint sur le score de 3-2. Lambotte (2) et Sbaa se sont partagé les buts mosans.

Inter Namêche 5 – Verviers 2

Jamart convertissait la bonne entame de match locale (1-0, 8e). Menés 1-2, les Intéristes, qui saluaient la première titularisation de Lempereur (Onhaye, D3A), égalisaient à l’approche du repos, via Gilson (2-2), avant de repasser devant dès la reprise, grâce à Lempereur (3-2). Plus expérimentés, les Namurois confortaient leur avance grâce à Jamart (4-2) et Lempereur (5-2).

N3BFlorennes 9 – Morlanwelz 7

Il ne fallait pas arriver en retard à la United Arena puisque le score était de 0-1 après dix secondes. Les Aviateurs renversaient la vapeur (3-1) avant de concéder l’égalisation (3-3). Venait ensuite le premier tournant du match. Juste avant la pause, Jadoul commettait une faute dans le rectangle. "Bif" Ninnin arrêtait le penalty.

Le second tournant du match survenait après la pause. À 7-6, Collinet inscrivait un superbe but sur un lob astucieux du milieu de terrain (8-6). La fin de match était partagée. Les buteurs locaux se nomment A. Delcourt (4), Collinet (3), Jadoul et Zingle.

Borussia Loyers 5 – Piéton 3

"Un succès mérité", se réjouissait le coach local Nicolas Nellis. Après avoir viré en tête au repos, les Borussen creusaient l’écart (4-0) avant de se faire peur (4-3). Salihu (3) et Longin sont les buteurs loyersois.

B. Sambreville 4 – Jemeppe 5

"Les Jemeppois ont sorti une première mi-temps quasi parfaite. Comme d’habitude, nous avons dû courir après le score, en vain malgré une meilleure seconde période", précisait le joueur-entraîneur local Dylan Boucha.

Le repos était atteint sur le score de 0-3. Furnemont (1-3, 2-4), Van Dycke (3-4) et Scorniciel (4-5) ont inscrit les buts locaux, Taouchant (2), Sciabica (2) et Hauben, les buts jemeppois.

N3CBS Anhée 2 – Wal Y Fallais 1

"Un succès difficile, car nous avons raté beaucoup d’occasions. Le score aurait dû être plus lourd", précisait Justin Dubois. V. Dubois et Jacquet sont les buteurs mosans.

Gedinne UTD 6 – BV Mont 4

"Un succès mérité. Une première victoire qui fait du bien au moral", se réjouissait le CQ local Bastien Grislain. "Nous avons été supérieurs dans le jeu. Nous avons frappé quatre fois le piquet et avons offert quatre goals à nos hôtes. Notre pire match défensif depuis longtemps", pestait le T1 mosan Didier André.

De 3-0, le score passait à 3-1 (au repos), à 6-1 et à 6-4. J. Fondaire (2), Séverin (2), Grimonprez et Mathieu se sont partagé les buts ardennais, Baquet (2, dont un penalty aux neuf mètres), Dechamps et Mayanga, les buts mosans.