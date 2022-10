Et de cinq pour Marc-Reinier Schmidt

Chez les juniors, c’est le Français Mathéo Boursillon qui l’emporte, le Réunionnais de 14 ans est d’ailleurs champion de France de Supermoto en catégorie S4. Course sans surprise avec prise des places rapide. Quelques chutes mais sans gravité. Les 2e et 3e sont issus de l’Académie de Mettet puisqu’il s’agit de Tom Rolin et Valentin Durand.

Chez les Seniors notons qu’Adelin Albertini que nous vous présentions dans une édition précédente n’a malheureusement pas réussi son challenge d’être en demi-finale ou dans le top 10 des seniors, Il n’a cependant pas à rougir de sa course. Le célèbre Pierre Denis, mieux connu dans la région namuroise sous le sobriquet de Big-Moustache a, lui, terminé avant-dernier. Il venait pour le plaisir. Troisième place à Mitchel ; deuxième, Sharp: deux anglais et la plus haute place du podium pour cette catégorie échoit à Marco Longhin, un italien.

Les dames aussi

Les Ladies ont disputé leur manche avec la catégorie vintage: 3e place pour Charlotte Mercier, deuxième pour Hélène Emery et le top pour Nelly Avrillon qui fêtait d’ailleurs son anniversaire. Les commentateurs n’ont pas manqué de le rappeler et de lancer les spectateurs dans un chant bien connu. En ce qui concerne ces messieurs, à la suite de la deuxième manche, c’est le fameux Gilles Dejong qui l’emporte devant le non moins fameux Fred Fiorentino. Ces deux personnages ont écrit de belles pages du Superbiker puisqu’en 2006, c’est Fiorentino qui, dans la catégorie reine, se plaçait devant Dejong. Lorsqu’on sait que la moto de Dejong a été prêtée, pour l’occasion, par Fiorentino "himself", cela confirme la cordialité du milieu.

Pour les quads, Maxime Cluydts précédé de Jérémy Mikels s’arroge les 3e et 2e places. La pole tombant très justement dans les mains de Joe Maessen, un Néerlandais.

Enfin, l’épreuve principale nécessite de tenir compte de plusieurs faits de course. Tout d’abord, lors de la demi-finale, notre champion Roméo Fiorentino (oui, le fils de l’autre) se fait percuter. Il repart et termine toute de même 11e. Barry Baltus, invité VIP, doit abandonner sur crevaison. Quant à Lucas Hollbacher, invité VIP aussi, 2e au championnat du monde et directement dans la roue de Marc-Reiner Schmidt durant la course, chute, casse la fourche de sa machine et doit abandonner également. Ces deux derniers pilotes seront "récupérés" pour la finale car le Superbiker est avant tout un show et non une manche de championnat. Le spectacle passe avant tout et des pilotes invités peuvent être "repêchés".

Schmidt encore lui

Durant la finale, il y aura trois abandons, deux pour crevaisons dont Lucas Caponne, un gars de chez nous, et un pour épuisement. C’est dire si l’épreuve est éreintante: 25 minutes plus deux tours, gaz non-stop !

Le résultat, malgré une belle remontée des invités, est sans appel et même sans surprise pour la première place puisque c’est l’Allemand Marc-Reiner Schmidt qui l’emporte pour la quatrième fois consécutive et la cinquième fois au total devant Youri Catherine (Français) et Elia Sanmartin (Italien). Le trophée Georges Jobée, du meilleur belge été remis par Didier de Radiguès et Xavier Siméon à Romain Kiners, 5e au "scratch".