D3A ACFF : Couvin-Mariembourg ouvre son compteur à la maison

Pour une fois que les Couvinois marquent assez rapidement dans la rencontre, il faut pouvoir tenir. Les "Bleus" tiennent et ne sont pas loin de doubler la marque à plusieurs reprises. Mais les headings des Deppe ne sont pas concluantes. En face, Monceau est beaucoup trop brouillon, entre mauvaises passes et mauvais dribbles.

À la reprise, les débats deviennent beaucoup plus engagés, mais dans le respect.

À l’inverse, dans les tribunes, l’animosité est de plus en plus pesante et des noms d’oiseaux volent. Tout simplement malheureux, de vivre un tel spectacle. Car, sportivement, si rien d’autre n’est à signaler, aucun signe d’énervement n’est présent entre les 22 joueurs.

"Je suis content de la victoire, mais je râle un peu sur cette première période, car nous devions tuer le match et mener 2, voire 3-0 au repos, confiait Gaby Bukran. Mais je n’ai jamais à reprocher la mentalité des gars qui, depuis le début de la saison, est exemplaire. Il faudra confirmer ça le week-end prochain, face à Braine."

"Déçu, car nous n’avons pas pu montrer notre vrai visage, déclarait le joueur visiteur Zyane Lissens. Couvin, en marquant très rapidement, a bloqué derrière et face à onze joueurs en défense, ça n’a pas été facile. Car honnêtement, cette équipe est prenable. On ne peut que s’en vouloir à nous-même et stopper cette série de deux défaites."