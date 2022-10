Aische: Enfin la première à la maison !

Après avoir été tenu en échec à trois reprises chez lui (défaites contre Tournai et Ostiches-Ath et partage contre Schaerbeek), Aische vient de briser la malédiction des matches à la maison. Les Hesbignons, qui recevaient leurs "voisins" de Jodoigne, se sont imposés 2 buts à 1 au terme d’un match disputé et d’un but libérateur à la 82e signé Gilbert.