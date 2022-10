"Si l’on veut rester dans le haut du classement, on doit être capable d’enchaîner les bons résultats, souligne Ismael Boudar. Je pense que nous avons les qualités nécessaires pour jouer les cinq premières places, en fin de saison, au minimum."

En face, le Léopold avait commencé son championnat par trois défaites. Mais il reste sur un bilan positif de 7 sur 9, dont une victoire à Jodoigne la semaine passée. "On ne doit évidemment pas sous-estimer cette équipe. Ils sont dans une spirale positive. Je connais quelques joueurs là-bas. Le Léopold possède un noyau jeune, mais avec beaucoup de qualités."

« Bien encadré par Julien et Giresse »

Ancien joueur de Stockel, arrivé cet été chez les Sambriens, Ismael Boudar est déjà une pièce importante dans le système taminois. Il compte six titularisations en autant de rencontres. Le milieu de terrain de 21 ans semble bien intégré. "On m’a directement mis à l’aise, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Julien (Charlier) et Giresse (Mwemwe) apportent leur expérience dans le milieu. Je me sens bien sur le terrain avec eux. Je suis très bien encadré", conclut Ismael Boudar.

Arbitre: Mathieu Vahé Éric.

J. TAMINES: aucun joueur n’est suspendu pour ce déplacement au Léopold. Salime est toujours blessé au dos. Mariano a repris du temps de jeu avec la P2 le week-end dernier. Concernant Aromatario, les entraînements de fin de semaine devaient être déterminants. "On a mis Rena au repos ce mardi. On verra quel est son état physique en fin de semaine, mais s’il est indisponible, nous avons Bourdon sous la main. Il a de l’expérience et c’est un très bon gardien", affirme Antonio Rosa, qui devait donner sa sélection après l’entraînement de ce vendredi soir.