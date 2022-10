P3A: Moustier se méfie de Falisolle-Aisemont

Dimanche, le derby pourrait être synonyme de match piège pour les protégés de la présidente Deborah Previotto. "Il ne faut pas prendre Falisolle à la légère et ne pas se fier à son classement, poursuit Steve Surinx. N’oublions pas que lors de la saison dernière nous avons rencontré Falisolle à deux reprises et que nos deux succès furent obtenus sur des scores serrés. Si je m’attends à un match compliqué, il ne faut pas se cacher car on veut essayer de terminer dans le top 5." Pour ce court déplacement, Steven Evrard et Mikel Faye sont suspendus. Quant à Brice Achie et Mohamed Chemlal, ils seront toujours absents pour cause de blessures. Ailleurs, on retiendra le retour de Gaël Masson à Rhisnes. Ce dernier, devenu entraîneur de Flawinne, avait dirigé avec succès les jeunes Rhisnois durant plusieurs saisons. On sera aussi curieux de voir comment Floreffe, en restructuration, se comportera face à Spy B.