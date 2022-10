P2B: Assesse en quête d'un premier succès à la maison

Avec la venue des promus d’Onhaye, Assesse visera un premier succès à la maison. "Si on ne veut pas avoir de grosses inquiétudes, il serait en effet important de rafler la mise. Défensivement, on prend trop de buts. On doit travailler pour garder une fois le zéro derrière." Tripnaux est incertain.

Avec deux victoires face à Pesche et Anhée, et un partage contre Schaltin, Onhaye compte un petit point de plus. "On a perdu deux points contre Schaltin en concédant le partage dans les arrêts de jeu, déplore Quentin Mathieu. On manque de constance." Si les Walhérois sont invaincus sur leur synthétique, ils sont moins performants à l’extérieur. "La saison dernière, nous avions vaincu les Assessois à deux reprises. L’équipe a recruté des joueurs d’expérience de Spy mais nous viserons un premier succès en déplacement." Blessé, Berthe ne sera pas du voyage.