P2A: Un Aische - Sauvenière important dans le cadre du maintien

"Je ne connais pas bien l’équipe de Sauvenière, confesse le T1 local Julien Trimboli. Le point important est qu’ils ont changé de coach et seront donc sûrement ultra motivés car chacun doit refaire ses preuves. C’est selon moi un match à 50/50 qui sera déjà important dans la lutte pour le maintien." Une rencontre que les Aischois abordent déforcés. Flabat souffre d’une contracture et Gillard, d’une entorse. Hermans est blessé. Lempereur est retenu par son activité professionnelle. Malade en semaine, Gourmet est incertain. Marchal et Van Lancker effectuent leur retour.