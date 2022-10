Live foot: Andenne – Évelette, un derby inédit en P1

Le lendemain, plusieurs joueurs rendront visite à leur ancienne maison. C’est le cas de Malcome Francotte (Grand-Leez), de retour à Spy, des frangins Fraiture (Nismes), qui retrouvent Flavion-Morialmé, ou encore de Jonas Tricnaux (Haversin), qui revient à Beauraing, un club dans lequel il avait déjà évolué en P2.

Mais le plus grand rassemblement d’amis, de voisins et d’"anciens" a sans conteste lieu ce dimanche à Andenne, qui reçoit Évelette-Jallet. Chez les Coalisés, on ne compte plus le nombre de joueurs déjà passés par les équipes andennaises.

SAMEDI :

LIVE Condrusien 0 - 2 Arquet

Buts: Jonckers (0-1, 10e ; 0-2, 13e)

20h00 Loyers - Chevetogne

DIMANCHE :

15h00 Beauraing - Haversin

15h00 RUS Dinant - Fernelmont-Hemptinne

15h00 Spy - Grand-Leez

15h00 Nismes - Flavion-Morialmé

15h00 Andenne - Evelette-Jallet

15h00 Biesme - Meux B