Le Condrusien veut faire un résultat à Ciney

Après avoir subi deux défaites (face à Faulx et Boninne) sur ses trois derniers matchs, le Condrusien espère se reprendre ce week-end. Même si Yves Vancraen sait que ce match sera très compliqué face à une équipe cinacienne qui enchaîne les victoires dans ce début de saison. « Ciney est une équipe de qualité avec ses joueurs qui proviennent de l’équipe A. Dans un match comme celui-ci, il va falloir faire preuve de réalisme et c’est ce qu’il nous a énormément fait défaut ces dernières semaines. En plus de cela, on perd Vestens qui part avec le noyau A mais on ira à Ciney avec l’intention de jouer le coup à fond. » À Ciney, Andres Furnemont sait que ce derby n’est pas à prendre à la légère. « Le Condrusien est une équipe avec de très bonnes individualités et qui n’a peur de jouer au football. Ils ne sont pas 3es par hasard. Les Hamoisiens ont l’habitude de jouer sur synthétique, je m’attends à une très belle rencontre mais aussi très disputée. Notre groupe est quasiment au complet. On donnera le maximum pour remporter ce derby. »