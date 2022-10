Les courses

Des pointures sont attendues sur le beau bitume du circuit Jules Tacheny de Mettet. Dans la catégorie Prestige: Marc Reiner Schmidt, multiple champion du monde, Thomas Chareyre, champion de Grande-Bretagne, Hodgson, Dietenbach ou encore l’ancien crossman Richard Fura. Des champions bien de chez nous seront également présents et l’on pourra encourager Roméo Fiorentino, Loucas Capone, Romain Kaivers ou encore Sébastien Bouillon.

Dans la catégorie Starbiker, quelques vedettes du TT de l’île de Man auront fait le déplacement.

Xavier Siméon accompagnera Pierre-Yves Bian, champion d’endurance, Vincent Lonbois ou encore Stephan Mezard. Préparez vos carnets d’autographes.

Des courses ont également été prévues pour les juniors (10 à 14 ans). Les plus expérimentés (euphémisme pour les anciens) participeront au Mettet Supermoto Vintage Challenge (pilote de minimum trente ans et moto d’avant 2004, voir notre interview d’Adelin Albertini dont ce sera la 34e participation). Enfin le Mettet Supermoto Ladies Challenge sera réservé aux dames sur des TM racing fournies par l’organisation.

La fête

Comme à chaque fois, des spectacles sont prévus: stunt (Gibieza Arunas), freestyle (Dejong, Goethals,…), à moto et… en quad avec le Français David Tharan. Il y aura des rampes et donc des acrobaties dont des backflips mais aussi des frontflips. Cela augure des exhibitions époustouflantes et des appareils photo en surchauffe.

Étonnamment, lors de cet anniversaire, la fête ne s’arrêtera pas avec le coucher du soleil puisqu’un After Race Festival est prévu sous chapiteau.

Ce samedi, des DJ de renommée internationale mettront le feu à la piste (mais pas au bitume). Mademoiselle Luna, DJ Ghost, Heikki, et d’autres stars électriseront l’ambiance. Cette nocturne fiesta de deux jours est ouverte à tous et il sera possible pour les non-détenteurs d’un ticket week-end pour le Superbiker d’acheter un ticket exclusivement pour l’After Race Festival (20 € pour les deux jours).

Tarif

Et puisqu’il est question de ticket, il y a de quoi s’étonner puisque contrairement à l’ensemble des biens et services actuels, les préventes et camping sont restés au tarif de 2021. Ticket week-end adulte 65 €, 75 € avec camping. Ticket week-end enfant 40 €, 55 € avec camping.

Dimanche uniquement, pour un adulte 50 € et 20 € pour un enfant. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.