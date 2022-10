Freddy, rappelez-nous qui vous êtes…

Eh bien j’ai 60 ans, je suis ici au circuit depuis environ 40 ans et président depuis quelques années. À mes côtés, on trouve Fanny, ma fille, et Bénédicte, ma compagne. Elles sont dans le club de Mettet et aussi dans Zélos. Mon frère Johnny est aussi trésorier à Mettet. C’est donc une famille et des amis autour de cette passion de la moto, de ce circuit qui porte le nom de mon père, Jules Tacheny. Je développe des projets pour le sport, le sport moteur, pour handisport, le sport féminin, le basket. Enfin, on a aussi créé une académie pour les jeunes pilotes. On a soutenu des pilotes comme Siméon qui vient de prendre sa retraite ou comme Barry Baltus, Roméo Fiorentino, etc.

Que va-t-il se passer de spécial cette année lors du Superbiker ?

C’est le 35e anniversaire du Superbiker. Nous avons la chance d’être accompagné par des partenaires loyaux et fidèles et même si Elf moto est le principal, nous en avons bien d’autres. Sans eux, nous ne pourrions organiser notre événement ou alors en réclamant des prix exorbitants pour les entrées. Je rappelle que nous sommes tous bénévoles. Le Superbiker est une fête qui a germé il y a 36 ans – nous avons raté une année à cause de la pandémie – suite à ce que nous avions vu aux États-Unis et en France. Les ingrédients: des motos de cross avec des pneus de route et un circuit mixte (70% d’asphalte et 30% de terre), bref la glisse, et sur cette base, on fait s’affronter tous les pilotes de toutes les disciplines.

On leur donne rendez-vous à Mettet, fin de saison et on voit qui est le meilleur sur un circuit délicat. Eh bien ça a fait mouche dès la première édition avec quatre-vingts participants. Aujourd’hui, nous en aurons plus de 420. Le Superbiker n’a cessé de croître. Il y aura des catégories open, seniors, ladies, junior… Nous avons des pilotes de tous horizons, pros ou amateurs. Il y a d’ailleurs la possibilité de prendre une licence à la journée. Chaque année, nous essayons d’avoir de grosses surprises. Il y a des spectateurs qui ne voient qu’une course de moto sur l’année et c’est la nôtre. C’est donc une grande fête régionale mais aussi la plus grande épreuve au monde en supermoto.

Quelles seront les surprises de cette année ?

Nous cherchons en permanence à attirer un public jeune vers la moto. Donc cette année, nous mettrons en avant les DJ, de Tomorrowland et d’ailleurs. La génération actuelle aime cette musique mixée. Il y aura un chapiteau. La soirée de vendredi sera consacrée au rock, celle de samedi aux DJ avec des célébrités comme Mademoiselle Luna, DJ Ghost…

Quelques pilotes nous ayant avoué aimer ce genre de soirée, nous les avons mis au défi et il devrait y avoir, là aussi quelques surprises étonnantes, notamment avec la venue d’un certain Stefan Everts ou encore de Marc-Reiner Schmidt, champion du monde. En journée, il y aura du free style avec des back flip et autres figures acrobatiques sur des rampes avec réception sur une butte en terre. Il y aura également un quad – c’est la première fois à Mettet – qui fera des acrobaties à 15 mètres de hauteur.

Enfin, nous sommes encore au travail pour présenter un spectacle de stunt. Il y aura environ 2000 personnes dans les paddocks, c’est une petite ville qui est construite pour quelques jours et tout cela donne une ambiance unique. Des pilotes du monde entier se rejoignent ici et se revoient après un an, c’est également ça qui fait notre succès: la présence physique, hors du monde virtuel pour un moment. Je tiens enfin à ajouter que nous devons remercier la commune de Mettet. Des riverains sont certainement ennuyés mais le circuit promeut la commune de manière internationale…