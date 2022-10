Déplacement difficile pour Ciney

"C ’est un match qui a lieu le dimanche, sur un terrain en herbe. Nous y sommes moins habitués et il faudra y être attentif. Si nous pouvons aller prendre un point à Aywaille, je pense que ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais il est évident que nous allons jouer pour la victoire. Si nous parvenons cette fois à exploiter nos temps forts tout au long du match, cela devrait fonctionner."

Les Cinaciens semblent s’être bien adaptés à la Division 3 ACFF et pourraient même figurer quelques places plus haut dans le classement sans quelques petits accidents de parcours.

"Je le répète souvent aux joueurs: sans ces bêtes points perdus, nous serions en tête. C’est quelque chose dont mes joueurs doivent prendre conscience. Si le club veut se développer, il faut continuer à travailler là-dessus. Ceci dit, il n’y a rien de mal fait. Nous n’avons perdu qu’un seul match sur les six disputés. Cela va au-delà de nos espérances. Mais il faut être ambitieux et continuer à vouloir grandir."

Arbitre: Krack.

CINEY: Nathan Haneuse est toujours blessé et fera l’impasse sur la rencontre à Aywaille. Noa Arnauts et Benjamin Kersten sortent de la sélection au profit de Louis Lambrechts et de Thomas Boudjemaa. Le noyau : Monteleone, Bruckner, Boudjemaa, Despas, Otte, Henrotaux, Bukasa, Jadot, Villano, Boujabout, Audran, Antoine, Mignon, L. Lambrechts, Jottard et Claude.