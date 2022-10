Couvin doit gagner à la maison

La culbute en D3 n’est pas facile, du côté du Roi Soleil. Si les problèmes de blessures sont toujours persistants depuis la saison dernière, le bilan comptable ne donne pas le sourire aux dirigeants mariembourgeois. Si le 4 sur 6 réussi face à Gosselies et Jodoigne a donné un élan positif au groupe de Gabor Bukran, celui-ci est vite retombé dans ses travers à la Jeunesse, en concédant deux goals coup sur coup, suite à des erreurs individuelles. "C’est râlant, d’autant que nous ne faisons pas un mauvais match dans l’ensemble, souligne le mentor fagnard. D’accord, ce sont des jeunes et des erreurs, ça arrive. Pour certains, ils ont tout de même une quinzaine de matches derrière eux en D2. Ok ce n’est pas 300, mais ils doivent avoir une petite expérience et assimiler certains automatismes et ne plus reproduire les mêmes erreurs."

Face à Monceau, les Couvinois n’auront guère d’autre choix que d’empocher les trois points, synonymes de premier succès à la maison. "Vu notre situation inconfortable au classement, il faut décrocher ce premier succès dans notre stade. Je ne connais pas fort bien cette équipe de Monceau, mais qu’importe. C’est chez nous qu’il faut regarder et avancer de la sorte !"

Du côté de Monceau, tous les regards sont tournés vers l’infirmerie. Le gardien, Lazitch doit encore consulter son kiné pour confirmer sa participation au match de dimanche. Kitoko, Befahy sont incertains. "Cette semaine a aussi été marquée par les blessures de Caudron et Enzi Liessens, pointe Michel Dufour, l’entraîneur moncellois. Ils sont tous les deux touchés au genou. On craint que les ligaments croisés soient en cause. Si c’est le cas, leur saison est déjà terminée."

Arbitre: Touzghar Redouan.

COUVIN: l’infirmerie est toujours occupée par Eugène, Sobry et Kaba. L’incertitude plane sur la participation de Hallaert, alors que Van Lerberghe suit toujours son programme. Noyau: Repan, Belhamri, Chartier, Davrichov, Delpire, N. et Q. Deppe, Duchene, Gillis, Goossens, Hallaert, Lebrun, Magotteaux, Murronne, Perot, Wackers.

MONCEAU: Mucci Steens et Traore sont suspendus. Lambert (genou) est de retour dans le noyau. Kitoko (adducteurs) a repris cette semaine mais risque fort d’être trop court pour ce dimanche. Laurent (cuisse) ne sera pas remis. Befahy (mollet) doit voir son kiné, tout comme Lazitch (adducteurs). Pestifilippo a été malade cette semaine mais devrait être présent à Couvin. L’entraîneur effectuera donc sa sélection avant la rencontre en fonction de l’état de forme de plusieurs joueurs.