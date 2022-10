Brouwaeys: « Comme si on affrontait le leader »

La petite période rendue compliquée par les blessures et suspensions semble derrière les Walhérois, qui ont enchaîné avec deux larges succès et recouvré quasi tous leurs moyens. « C’est souvent comme cela après la deuxième semaine de septembre. On aligne les cartes et les petites blessures post-préparation. Mais on a bien géré, pour se retrouver avec 13 points et un groupe progressivement fit et au complet », confirme Lionel Brouwaeys, qui se souvient avoir dû composer sans quatre « postulants » pour son flanc droit, finalement confié, avec justesse, à Max Lizen. Le T1 de l’Agauche aura davantage de possibilités cette semaine pour coucher son « onze » sur la feuille, Youri Teklak et « JB » Kembi reprenant pour leur part hier soir, avec la réserve, contre celle de Namur. « Je vais réfléchir pour voir si je garde la même équipe ou si j’applique un certain turnover. Les solutions sont là, en tout cas. Et, ce dont je suis le plus fier, c’est de la qualité et de l’apport des gars qui sont sortis du banc, dimanche dernier. »