Andenne - Évelette: Un derby qui vaut plus de six points

Si la rencontre s’annonce d’emblée comme un duel entre deux équipes qui se doivent de sortir d’une zone déjà rouge, c’est plus qu’un derby qui se profile… Olivier Cauz et ses hommes descendent dans une ville qu’ils connaissent bien puisqu’ils en sont résidents ou anciens joueurs, le coach en tête. « J’ai joué à Andenne pendant 16 ans et entraîné l’équipe un an, rappelle le T1. Il est clair que ce match aura une saveur particulière pour moi et une partie des hommes puisque la plupart d’entre eux ont joué pour le club ou habitent à Andenne, voire les deux. Mais le principal est de sortir du bas de classement. Un match nul n’arrangerait personne. Il est temps pour nous de prendre des points à l’extérieur. Nous devons nous attendre à être reçus chaudement, vu leur résultat de la semaine dernière. Nous avons de grosses occasions lors de chaque rencontre mais la finition n’est pas au rendez-vous. »