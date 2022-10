Un candidat au titre à Vedrin

Ce vendredi, les Vedrinois offrent l’hospitalité à Sokah Hoboken. "C’est un adversaire d’un autre calibre. Les Anversois se sont solidement renforcés avec les arrivées de pongistes français qui sont tous dans le top cinq belge. Un gros morceau donc."

Candidat au titre, Hoboken a perdu son premier match contre Diest, champion en titre et grand favori. "Les Anversois se sont inclinés 2-4, au terme d’un match très serré. Après avoir vaincu l’EBS, ils viendront pour signer un deuxième succès. On ne s’alignera pas en victimes consentantes. La saison dernière, nous avions contraint les Anversois au partage (3-3). On s’attend à une autre réplique, car sur le papier, Hoboken est plus costaud. On va en tout cas se battre pour bousculer nos invités et, pourquoi pas, signer l’une ou l’autre performance individuelle."

Les Vedrinois aligneront Nicolas Degros, Tim Giltia, de retour du Youth Contender du Monténégro, et Gabriel Stanescu.