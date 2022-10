Sans Depouhon, Belgrade veut confirmer

Après deux matches à domicile, c’est à Louvain que les Belgradois vont effectuer leur premier déplacement de la saison en championnat. Enfin victorieux le week-end dernier contre Ninane, au contraire de leurs futurs adversaires sévèrement battus face à Nivelles, les Namurois espèrent pouvoir surfer sur ce premier succès. Mais ils devront, une fois de plus, composer avec une équipe incomplète. « Alors que Duchêne s’est bien entraîné cette semaine et devrait faire son retour, Thiry est encore incertain, précise Didier Thémans. Pretto a dû faire l’impasse sur les entraînements et Depouhon n’est pas disponible dimanche. » Le pivot belgradois aurait pourtant fait du bien dans la raquette. « Je connais un peu cette équipe de Louvain et je confirme, ajoute le coach. Mais nous allons devoir faire sans et trouver d’autres solutions pour contrer cette équipe toujours difficile à manier chez elle et qui reste sur une défaite un peu inattendue après de bons résultats en Coupe et un succès en ouverture de championnat. La semaine dernière, nous avons livré un bon match, si ce n’est pendant quatre minutes en entame de deuxième mi-temps. Défensivement, nous avons su corriger le tir et c’est ce qu’il faudra à nouveau faire ce dimanche si nous voulons aller chercher une nouvelle victoire. Nous savons que nous devons faire le gros dos en attendant le retour d’un effectif au complet, mais tout ce que nous pouvons prendre en attendant sera du bonus. Mais pour le moral et la confiance, c’est important. Si tout le monde fait son boulot, alors on peut avoir de réelles ambitions. » O.C.