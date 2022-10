Place rêve du doublé sur la Philippe Gilbert

En s’imposant au classement final l’an passé, après avoir terminé quatrième, dans le bon quatuor de tête sur la première étape et après avoir fini deuxième de la journée reine, avec l’arrivée à La Redoute, Maxence Place avait marqué les esprits il y a douze mois. "Cela avait été fort, de gagner là ma première course internationale . Surtout sur cette course au profil ardennais, qui porte le nom du héros du cyclisme wallon. J’étais aussi fier de succéder à Arnaud De Lie, de mettre mon nom à ce palmarès qui comprend aussi ceux de Remco Evenepoel ou de Tom Pidcock."

Le doublé serait donc retentissant ! "C’est la fin de saison, mais je me sens encore bien", termine celui qui a bien récupéré de son voyage en Australie, où il avait participé au championnat du monde. Il l’a montré le week-end dernier en terminant septième de la manche de la Coupe de Belgique de Quaregnon. Sur laquelle il a été très actif, provoquant les coups décisifs sur les routes du Borinage. "Cela a été une course atypique, sous une météo vraiment dégueulasse. Mais cela ne me dérangeait pas, j’aime bien la pluie. J’ai accéléré pour créer un groupe de dix hommes. Nous avons collaboré pour tenter de reprendre les échappés. Et j’ai terminé quatrième du sprint des poursuivants. Les jambes répondaient bien. On verra pour la Philippe Gilbert. Je sais très bien que ce sera compliqué, de réussir le doublé. Il y a aura une solide concurrence, avec notamment le Néerlandais Max van der Meulen (NDLR: vainqueur cette saison de la Classique des Alpes), qui est selon moi le favori. Sans oublier les Norvégiens. Et les coureurs d’AG2R-Citroën."

Soit ses coéquipiers durant une partie de la saison. "Ce sera particulier de rouler avec eux, mais sans avoir le même maillot", ajoute Maxence Place, qui portera la tunique de Sprint 2000 Charleroi.