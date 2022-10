Ce premier derby de l’année s’annonce particulier pour la Boninnoise Pauline Delveaux, elle qui portait encore la vareuse cinacienne la saison dernière. "Ce transfert n’était pas prévu, admet l’ailière des Jaunes. J’avais donné ma parole à Ciney pour cumuler R1 et R2, mais, entre-temps, l’opportunité de jouer en R2 en Boninne avec ma sœur, Céline, et d’être coachée par Perinne Drygalski, s’est présentée, et je l’ai saisie."

L’ex-Cinacienne juge le début de saison de son équipe. "Sur les deux matchs que nous avons joués, l’un a semblé encourageant, l’autre est plutôt à oublier, dû à un manque d’envie. Si nous voulons passer un championnat agréable, il faudra afficher plus de détermination. Il va falloir se bouger pour se rassurer au plus vite."

Par son expérience dans le Condroz, Pauline connaît les forces de Ciney. "Cette équipe est complète à tous niveaux et le danger peut venir de partout. Il faudra notamment surveiller de près Vandesteene, et le secteur intérieur est redoutable, à l’image de Candice Michel. Nous ne partirons pas favorites mais nous attaquerons ce derby le couteau entre les dents."

Par ailleurs, Boninne sera privé de son mentor, Perrine Drygalski, retenue avec la R1. "Cela rajoute de la difficulté à ce déplacement puisque nous risquons d’être coaché par quelqu’un qui ne nous ne connaît pas."

Natoye – Ganshoren B (d. 13 h)

Privé à nouveau de match le week-end dernier, Natoye n’a que deux rencontres à son actif. "C’est embêtant de ne pas jouer, surtout pour le rythme, confie le coach, Louis Crevits. Nous en avons profité, dès lors, afin de travailler plus loin tactiquement. En tout cas, la victoire serait la bienvenue contre Ganshoren, à la peine en termes de résultat, qui propose le même style de jeu que le nôtre, avant la venue de deux grosses semaines."