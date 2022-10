P4C: Clermont veut débloquer son compteur

Quoi de mieux qu’un bon derby contre Tarcienne B pour faire le plein de confiance ? "Ce sera encore compliqué face à des Tarciennois dont on connaît les belles qualités mais nous devons au plus vite prendre des points, histoire de prendre confiance", annonce Thibaut Meurant qui pointe aussi un calendrier initial assez ardu pour expliquer la place de lanterne rouge.

"J’observe le départ de Clermont et je vois qu’il y a de l’amélioration même si les points ne suivent pas", analyse le T1 tarciennois Cédric Didion, aux prises avec les absences de ses deux attaquants, Milioni et Dogot. "Je devrai trouver une solution dans ce secteur." Attendue plus haut, son équipe doit grappiller un maximum de points. "Le cinquième n’est qu’à trois points. C’est notre prochain objectif."