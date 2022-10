P4A: Deux matches en même temps à Natoye

Impressionnant depuis le début de saison, Natoye a pourtant mal préparé la venue du leader en s’inclinant à Gesves au terme d’un match houleux et stoppé avant terme. "Nous avons pris un coup sur la tête, avoue David Brasselet, le T1 natoyen. Nous n’avions plus perdu depuis février, soit environ 13 matches officiels." Même s’il ne se fait pas trop d’illusions sur la décision du CP, il enjoint ses troupes à se reconcentrer sur la venue du meneur andennais. "C’est le gros match qui peut orienter la première tranche, constate-t-il. Nous devons tout donner et faire descendre Bonneville de son nuage, sinon la tranche ne serait plus vraiment jouable. Même un nul ne nous contenterait pas."