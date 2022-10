Namur doit montrer un autre visage

Après Namur et Belleflamme, les Loyersoises enchaînent avec une nouvelle grosse opposition, Mons, qui a chuté pour la première fois de la saison la semaine dernière. « C’est sans doute le plus gros adversaire que l’on rencontre depuis le début de saison, estime l’entraîneur des Rouges, Nicolas Rassart. Si on arrive à créer la surprise comme face à Fleurus, c’est du bonus. » Si Ballagnach est absente, le noyau loyersois ne redoute pas la zone montoise. « Justement, l’ensemble de mes joueuses est adroit aux shoots, donc ce n’est pas un souci », sourit le coach.