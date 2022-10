Avec quatre défaites en quatre matchs, les Andennais ne réalisent pas un début de saison à la hauteur de leurs espérances. "Le club a fait des transferts intelligents, en amenant des gars d’expérience, pour éviter de jouer à nouveau le bas du classement. Pour le moment, le bilan est décevant mais on peut avoir des regrets pour trois des quatre matchs, explique Pierre-Philippe Baeken. Il y a néanmoins du positif, l’ambiance est très bonne dans l’équipe et il y a une belle intensité à l’entraînement, qu’on doit réussir à transposer en match."

Le coach compte bien inverser la tendance dès ce week-end et engranger une première victoire en championnat. Les "Oursons" devront rester solidaires et ne pas répéter les erreurs commises ces dernières semaines. La tâche s’annonce ardue face à une équipe de Ciney que Pierre-Philippe Baeken juge plus forte que la saison dernière: "Ils ont un effectif bien balancé avec des joueurs qui vont au charbon. Il faudra résister à leur gros collectif, le danger pourra venir de partout. D’autant plus qu’ils sont en confiance après leur victoire en Coupe AWBB."

Car s’ils veulent surfer sur leur dynamique positive, les Cinaciens se méfient pourtant du déplacement à l’Andenne Arena. "Un derby est toujours particulier et les Andennais auront le couteau entre les dents suite à leur mauvais départ. C’est une équipe avec des bons joueurs qui peuvent prendre le match à leur compte, je pense notamment à Delva ou aux frères Beaujean. Il n’y a jamais de bons moments pour les affronter", pointe le coach Yohan Balthazar.

Enfin, les deux coachs pointent le manque de rotation pour le duel, les deux équipes étant décimées par les blessures. Du côté d’Andenne, Bastien Klein, Arnaud Otte et Simon Marée sont incertains, alors que Jimmy Stas est blessé pour une longue durée. À Ciney, Henri Henin est incertain et Yohan Balthazar ne pourra pas compter sur Antonin Laroche et Antoine Malliar, blessés.

Verdict ce dimanche à 17h sur le parquet de l’Andenne Arena.

Campinaire – Loyers (s. 20 h 30)

"Et dire que je m’étais félicité que nous soyons dix lors du briefing d’avant-match, constate, dépité, Stéphane Huegaerts. Au cours du second quart, Steph Verlinden se faisait mal au genou et devait quitter définitivement le jeu. Auteur d’une excellente première période, Lucas Bearzotti se retordait la cheville à la reprise. Pour ne rien arranger, son frère s’est aussi occasionné une entorse mardi."

Lucas doit passer une résonance magnétique à laquelle Stéphane a pu se soumettre dès lundi. "Je crains que son indisponibilité soit plus longue que celle de Lucas."

Face à Loyers, où le coach a jadis évolué, les Fleurusiens seront donc déforcés.

"Les Namurois récupèrent leurs blessés. Despontin a repris la semaine passée et Guillaume le fera ce week-end sur un terrain qu’il connaît très bien, puisque tous nos matchs de ce samedi auront lieu à Lambusart."