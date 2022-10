Le bon bilan de Théo Demarcin

Quel bilan le jeune Namurois tire-t-il de sa première année dans la catégorie des espoirs ? "Dans l’ensemble, j’estime qu’il est assez bon . Passer chez les moins de 23 ans représentait un gros changement et demandait une certaine adaptation, notamment par rapport aux distances, plus longues. Mais je n’ai pas été surpris par le niveau, c’est ce à quoi je m’attendais. J’ai mis un peu de temps avant de rentrer dans ma saison, sur les premières compétitions, avant de trouver mon rythme. Mais cela a été de mieux en mieux." De quoi est-il le plus satisfait ? "D’avoir bien terminé ma saison à la manche de la Coupe du monde de Val di Sol et sur une manche de la Coupe de France de Levens", précise Théo Demarcin, qui s’était classé 63e en Italie et 15e dans l’Hexagone, mais aussi 7e du championnat de Belgique. "Toujours en partant d’assez loin. Je suis donc motivé pour la saison prochaine, pour continuer de m’améliorer et me rapprocher encore des meilleures places."