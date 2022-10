Il serait prématuré de qualifier ce "derby" de décisif, mais son issue pèsera déjà d’un certain poids dans la balance, vu le bilan actuel des deux protagonistes (2/9 pour les Floreffois et 0/9 pour les Brabançons). "Peut-être ont-ils affronté des équipes plus costaudes (NDLR: il s’agissait de Sporta Brussels, Haasrode-Leuven B et Machelen), relativise le coach des Sambriens, Nicolas Piraux. On avait rencontré Walhain à deux reprises pendant la préparation et on avait perdu les deux fois. Mais cela reste un match prenable, car je ne pense pas que cette équipe va jouer les premiers rôles. Elle a surtout le profil d’un concurrent direct pour nous. L’idéal serait donc de prendre des points, surtout à domicile. Mais si on perd, ce ne sera pas catastrophique non plus, après seulement quatre matchs."

Son groupe n’a pas à rougir de ses premières prestations en compétition nationale. "On a remporté notre premier match 2-3 à Leefdaal, ce qui était une belle surprise. Je ne m’attendais vraiment pas à aller gagner là-bas. Puis, on a certes perdu 3-0 contre Kapelle et Nivelles B, mais sans avoir été ridicules. On a atteint les 20 points quasiment à chaque set. Ce qui nous a manqué, c’est de savoir concrétiser dans les moments importants. Je l’ai dit aux joueurs: ces équipes ont plus d’expérience, mais eux sont plus jeunes et vont prendre de la bouteille. On ne pourra être que plus forts au second tour. Et on fera mieux contre ce genre d’adversaire", prédit "Nico", qui a récupéré l’ex-Gembloutois Tanguy Franssen, un opposite, et vu revenir le passeur Gaëtan Willemaers de blessure.

"On se rend compte qu’on va jouer le bas du classement et on a appris qu’il y aurait finalement deux descendants par série. Mais on va tout faire pour s’en sortir et, sur base de nos premiers matchs, je pense qu’il y a moyen d’y arriver. J’ai en tout cas moins de craintes qu’avant la reprise. On a un chouette groupe, avec des gars volontaires, qui respectent les consignes et qui, pour la plupart, ont encore une belle marge de progression", enchaîne celui dont les montées sur le terrain devraient se raréfier, cette saison. "J’ai un peu joué à Leefdaal, mais quasiment pas lors des deux rencontres suivantes. Je ne m’entraîne plus du tout et, avec deux nouveaux passeurs, c’est compliqué pour trouver des automatismes. D’un autre côté, cela rassure un peu certains joueurs. Lors du match d’ouverture, je sentais par exemple que ma présence sur le jeu était bénéfique. Je verrai donc au cas par cas, en fonction de la tournure des événements."