Sur une série de deux revers consécutifs, Belgrade s’ouvre une possibilité de renouer avec la victoire. "Tous les matchs à domicile sont à prendre, pense le coach, Didier Themans. Il serait également intéressant de sortir un résultat positif pour casser cette mauvaise dynamique. Certes, nous ne nous sommes plus produits depuis trois semaines mais je ne suis pas inquiet du rythme, étant donné que les joueurs sont inscrits dans d’autres équipes. Nous travaillons toujours le développement individuel et collectif des jeunes, on ne s’adapte pas en fonction de l’adversaire."

Cerquarelli n’est pas repris pour ce match.

Natoye – Huy (s. 20 h 30)

Soir de la présentation des équipes, Natoye s’attend à jouer devant une belle assemblée. "C’est toujours motivant, confie le coach, Laurent Costantiello. Néanmoins, nous n’avons plus foulé les parquets depuis trois semaines, c’est la raison pour laquelle nous avons joué la R1 de Loyers ce jeudi, pour retrouver du rythme. Si on se base sur ses premiers résultats, Huy est réputé moins fort, à nous donc de répondre présents. On fait le job pour le moment mais pour exister cette saison, nous devons assurer tous les matchs prenables."

M. Legros est annoncé absent.

Beez – Belleflamme B (s. 20 h 30)

Sur les rails après ses deux derniers succès, le train beezois compte bien se redresser définitivement.

"Si résultat positif il y a, nous nous positionnerons au milieu du classement, c’est-à-dire à notre place, espère le coach, Didier Prinsen. En me fiant au triste bilan de Belleflamme, je me dis que la victoire est faisable. D’autre part, cette rencontre peut permettre à certains, davantage en panne, de se mettre en évidence, de retrouver de la confiance avant la suite de la saison. Si c’est le cas, cela ne peut que faire progresser l’équipe."