Derby sambrien entre amis au Belvédère

"Un beau derby contre l’ami Rémi, qui vaudra sans doute le détour, se réjouit le joueur-entraîneur visité, Dylan Boucha, qui craint une grave blessure au genou, synonyme de fin de carrière. C’est la première fois que nous affronterons l’équipe A du MSJ. Cette équipe a pas mal changé par rapport à l’année passée. Après nos deux revers consécutifs contre de gros calibres de la série, nous aurons à cœur de renouer avec la victoire, qui plus est à domicile. Nous allons justement enchaîner deux matchs à la maison. Il sera important de prendre le plus de points possible. Nous essaierons de resserrer les boulons, car nous prenons trop de buts à mon goût."