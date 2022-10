Adelin Albertini, 34 participations

C’est plus qu’une histoire d’amour, c’est une histoire de famille. Nous attendons l’événement toute l’année. J’ai commencé en 1982 en motocross et en Superbiker en 1987. Au début le circuit était moins policé, il y avait de l’herbe, de la boue mais même si le circuit a changé, j’ai toujours autant de plaisir à participer. L’ambiance a toujours été très familiale. Tout le monde s’entraide, on rigole, on fait la fête. En plus, cette année, il y a deux soirées. Mettet, c’est le top du top, tout le monde attend ça. Je peux même illustrer mes propos en racontant cette anecdote: Fred Fiorentino avait fait une très mauvaise saison et je l’ai entendu dire que s’il faisait premier à Mettet, sa saison ne serait pas foutue.

Qu’envisagez-vous comme résultat et quel entraînement pratiquez-vous ?

J’aimerais aller jusqu’en demi-finale mais je ne dois pas trop y croire. En catégorie senior, me placer dans les dix premiers me ferait très plaisir. Quant à mon entraînement, il se résume à rouler en cross et à réaliser des manches de supermotard. J’ai fait cinq courses du championnat de Belgique cette année. Je ne me lasse pas du Superbiker et je compte participer à la 50e. Un ami m’a dit que si je me retrouvais plus tard en chaise roulante, il viendrait me pousser sur la piste.