Pour sa part, Beez héberge Andenne. "Après notre important succès à Loyers, on doit essayer de confirmer. déclare le mentor beezois Hervé Forthomme. Je suis méfiant car nous avions été défaits justement par Andenne lors du match de coupe AWBB. Andenne est une équipe accrocheuse, toujours à la recherche d’un premier succès".

"Après une défaite en prolongations à Natoye, les choses se mettent en place avec l’intégration des jeunes et des entraînements bien suivis, précise le coach andennais Bastien Maquet. Mon objectif est de débloquer le compteur victoire. Pour y arriver, il faudra montrer du sérieux."

Natoye, déjà bien en jambes, affronte Dinant, toujours à la conquête d’une première victoire et qui n’a pas démérité lors de ses deux dernières rencontres. "Dinant n’est pas à sa place au classement, prévient le coach natoyen Bastien Gilain . Il s’agira de faire preuve de concentration et d’agressivité. En cas de succès, on aura déjà fait un premier pas vers le maintien".

"Il est temps de débloquer notre compteur vu que trois autres équipes sont dans la même situation que nous, confie Nicolas Dermience. À Natoye, où les jeunes mettent beaucoup de pression et se battent sur tous les ballons, ce n’est jamais chose aisée."