Yellow Tigers : Un début de mondial enrichissant pour Pauline Martin

"Ce fut une semaine magnifique, en termes d’émotions, de résultats et de dynamique de groupe", s’enthousiasme la Floreffoise Pauline Martin, qui eut le bonheur de monter au jeu face aux Transalpines. "Je suis entrée pour le 4e set, comme deux ou trois autres filles, afin de permettre aux titulaires de se reposer un peu. On s’est pris une raclée, mais je suis quand même très contente de ma participation. Cela reste une expérience fantastique ! On visait la 3e ou la 4e place, qualificatives, de notre groupe. On a donc fait mieux que cela. Le Cameroun et le Kenya, on savait qu’on devait les battre. Mais le plus important était de commencer par une victoire face à Porto Rico. Cela a rassuré tout le monde et enlevé un poids de nos épaules. Contre l’Italie, on n’avait évidemment rien à perdre. On a joué à 200% et cela a porté ses fruits. Dommage qu’on n’ait pu conclure le deuxième set, qui était à portée (NDLR: 30-28, après avoir remporté le premier). Notre succès contre les Hollandaises, devant 10 000 personnes, était aussi un magnifique moment."